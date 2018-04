पति को KISS कर समांथा ने ऐसे मनाया उनका बर्थडे, नागार्जुन ने भी किया विश

मुंबई/हैदराबाद। नागार्जुन के बड़े बेटे नागा चैतन्य 23 नवंबर को 31 साल के हो गए। इस मौके पर वाइफ समांथा ने पहले केक काटा और बाद में पति को Kiss करते हुए उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर नागा चैतन्य को बर्थडे विश करते हुए लिखा- “Happy birthday my Everything I don’t wish , I pray every single day that God gives you everything your heart desires#happybirthdaychay” छोटे भाई ने ऐसे किया विश...



नागा चैतन्य के छोटे भाई अखिल अक्किनेनी बड़े भाई के कंधे पर चढ़े नजर आए। उनके अलावा नागा के कजिन राणा दग्गुबती, पापा नागार्जुन, सुशांत ए, वेनेला किशोर और रकुलप्रीत सिंह ने भी उन्हें बर्थडे विश किया।



6 अक्टूबर को हुई थी नागा-समांथा की शादी...

नागा चैतन्य और समांथा की शादी पिछले महीने ही 6 अक्टूबर को हुई। हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाज से हुई इस शादी में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलेब्रिटी पहुंचे थे। शादी के बाद नागार्जुन ने 12 नवंबर को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन भी दिया था।



