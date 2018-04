बेटी के बर्थडे पर अलु अर्जुन ने ज्वाइन किया इंस्टाग्राम, शेयर की PHOTOS

साउथ के सुपरस्टार अलु अर्जुन ने बेटी आरा के बर्थडे पर इंस्टाग्राम ज्वाइन किया है। उन्होंने बेटी के पहले बर्थडे (21 नवंबर) पर आरा का फोटो शेयर किया है। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, 'Happy Birthday to my Lil Angel Arha! Can’t believe it’s One year already. Muah! #happybirthday #arha.'बता दें कि इंस्टाग्राम ज्वाइन करते ही उनके 217 फॉलोअर्स हो गए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैमिली फोटोज के अलावा फ्रेंड्स के साथ भी कुछ फोटोज शेयर की है।2003 में किया था बतौर लीड एक्टर डेब्यू...

अलु अर्जुन ने 2003 में आई फिल्म 'गंगोत्री' से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने 'आर्या' (2004), 'बनी' (2005), 'हैप्पी' (2006), 'वेदम' (2010), 'बद्रीनाथ' (2011), 'रुद्रमादेवी' (2015), 'दुवदा जगन्नाधम' (2017) सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। उनकी अपकमिंग फिल्म 'ना पेरू सूर्या है, जो 2018 में रिलीज होगी। अलु ने स्नेहा रेड्डी से 2011 में शादी की थी। दोनों के दो बच्चे बेटा अलु अयान और बेटी आरा।

