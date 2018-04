प्रभास ने देखा अनुष्का की फिल्म भागमती का ट्रेलर, दिया ऐसा रिएक्शन

मुंबई/हैदराबाद। की मोस्टअवेटेड मूवी भागमती का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। फिल्म में अनुष्का एक अलग ही अवतार में नजर आ रही हैं। ट्रेलर देखने के बाद अनुष्का के सो-कॉल्ड ब्वॉयफ्रेंड प्रभास का रिएक्शन भी गौर करने लायक है। प्रभास ने फेसबुक पेज पर स्वीटी यानी अनुष्का को स्वीट से मैसेज पोस्ट करते हुए लिखा- True hard work and sheer dedication. Good luck Sweety, Ashok and the entire team of UV Creations for Bhaagamathie. अनुष्का को स्वीटी कहकर बुलाते हैं प्रभास...



- प्रभास अनुष्का को उनके रियल नेम यानी स्वीटी से ही बुलाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक-दूसरे को पिछले कुछ सालों से डेट कर रहे हैं।

- इतना ही नहीं एक पॉपुलर वेब पोर्टल की खबर के मुताबिक, अनुष्का दो साल पहले घर बसाने वाली थीं, लेकिन प्रभास के कहने पर उन्हें अपनी शादी रोकनी पड़ी थी।

ये थी अनुष्का की शादी रुकवाने की वजह...

खबरों के मुताबिक, प्रभास चाहते थे कि अनुष्का सिर्फ 'बाहुबली' की शूटिंग पर ध्यान दें। क्योंकि वो खुद भी फिल्म को लेकर बेहद सीरियस थे। यहां तक कि उन्होंने फिल्म के लिए अपनी शादी भी 5 साल तक के लिए टाल दी थी।



आगे की स्लाइड्स में, 'बाहुबली' की शूटिंग के दौरान प्रभास को आए 6 हजार लड़कियों के रिश्ते...