'बाहुबली' से रवि तेजा तक, क्या आप जानते हैं इन 12 एक्टर्स के Real Name

तमिल फिल्मों के एक्टर सूर्या फिल्म प्रोड्यूसर और टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं। साल 2010 में उन्होंने फिल्म ‘रक्त चरित्र’ में काम किया था। फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट न्यूकमर का स्क्रीन अवॉर्ड मिला था। Nandha (2001), Kaakha Kaakha (2003), गजिनी (2005 Indian), Aadhavan (2009) और सिंघम (2010)। सूर्या Who Wants to Be a Millionaire? शो के तमिल वर्जन को होस्ट कर चुके हैं।