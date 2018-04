अलु अर्जुन ने यूं मनाया बेटे का बर्थडे, ऐसे दिखते हैं इन 12 साउथ स्टार के बच्चे

मुंबई/हैदराबाद।साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अलु अर्जुन का बेटा अलु अयान मंगलवार को 4 साल का हो गया। इस दौरान अलु ने वाइफ स्नेहा और बेटी आरा के साथ अयान का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करते हुए अलु ने लिखा- “Happy Birthday to my Bestie, my Bunch of Happiness, My Baby Boy Ayaan”. बता दें कि 3 अप्रैल 2014 को जन्में अयान की अपने पापा अलु से काफी अच्छी बॉन्डिंग है।



- अलु अर्जुन ने हाल ही में फिल्म 'ना पेरू सूर्या ना इल्लू इंडिया' की शूटिंग खत्म की है। फिलहाल वो इसके प्रमोशन में बिजी हैं। इस फिल्म में अलु एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म 4 मई को रिलीज होगी।



वैसे, साउथ एक्टर्स के बारे में तो काफी लोग जानते हैं लेकिन इनकी फैमिली और बच्चों के बारे में कम ही लोगों को पता है। इस पैकेज में हम बता रहे हैं साउथ स्टार्स के बच्चों के बारे में।

