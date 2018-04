Tribute To Sridevi : प्रिया प्रकाश हुईं इमोशनल, गाना गाकर दी श्रद्धांजलि

श्रीदेवी के जाने के दुख सभी को है। उनके फैन्स उन्हें श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। श्रीदेवी की एक जबरदस्त फैन साउथ एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश ने उन्हें सॉन्ग पेशकर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने 'कभी अलविदा ना कहना..' गाना गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रिया ने अपने ट्विटर पर ये गाना शेयर किया है। उन्होंने गाना शेयर करते हुए लिखा, 'History never really says goodbye. History says, 'See you later'. प्रिया कर रही है साउथ की फिल्म में डेब्यू...

प्रिया मलयालम फिल्म 'ओरू अदार लव' से डेब्यू कर रही है। इस फिल्म के गाने 'मानिक्य मलाराया पूवी..' की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वे फेमस हो गई थी। बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर प्रिया ने कहा था कि वे हिंदी फिल्मों में काम करना चाहती है। उनके फेवरेट डायरेक्टर हैं। प्रिया का कहना है कि वे रणवीर सिंह, और के साथ काम करना चाहती हैं।



आगे की स्लाइड्स में देखें प्रिया प्रकाश की कुछ फोटोज...