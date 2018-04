कातिलाना अदाओं से दीवाना बनाने वाली वायरल गर्ल के खिलाफ शिकायत दर्ज

आंख मारकर लोगों को दीवाना बनाने वाली मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश की मुश्‍क‍िलें भी बढ़ गई हैं। हैदराबाद में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मुस्लिम यूथ ग्रुप ने हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में प्रिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। दर्ज की शिकायत में मुस्लिम यूथ का कहना है इससे मुस्लिमों की भावनाएं आहत हुई हैं। मुस्लिम यूथ ग्रुप ने दर्ज शिकायत में बताया कि प्र‍िया प्रकाश का ये गाना उन्हें बहुत पसंद आया। गाना मलयालम में होने की वजह से उनको समझ नहीं आया तो उन्‍होंने शब्‍दों का अनुवाद अंग्रेजी में करके समझा। उसके बाद उनको यह गाना मुस्‍ल‍िम भावनाएं आहत करने वाला लगा। आरोप है कि में गाने का अंग्रेजी मतलब ये है...

A woman like the pearl flower

Her highness Khadeja Beebi

In the holy city of Macca

She lived like a Queen



Asked Khathimun Nabi

Sent as in charge of trade

At the first sight of him

She desired him



After completing the expedition

Blessed Rasulullah came back

To marry the Prophet

was the Bibi desire

कातिलाना है प्रिया की अदाएं

वायरल वीडियो में मलयाली एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश की कातिलाना अदाओं ने सभी को दीवाना बना दिया है। 18 साल की प्रिया केरल के त्रिशूर की रहने वाली हैं। वे बीकॉम की पढ़ाई कर रही हैं। उनकी डेब्यू फिल्म 'ओरू अदार लव' के गाने 'मानिक्य मलाराया पूवी..' की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब तक 40 लाख से ज्‍यादा लोग देख चुके हैं। ट्विटर पर भी प्रिया का नाम टॉप ट्रेंड में बना हुआ है।



आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें प्रिया की फोटोज...