इन आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं, अब 'अमूल' का नया एड प्रिया पर

अभी तो मलयाली एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर की फिल्म रिलीज तक नहीं हुई और वे देशभर में फेमस हो गई हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमूल जैसी नामी कंपनी ने भी प्रिया के आंख मारने के अंदाज को अपनाया है। इंडियन डेयरी कंपनी अमूल ने अपने कार्टून ऐड में प्रिया के आंख मारने वाले अंदाज को फीचर किया है। इस फीचर में कंपनी ने टैग लाइन दी है Wink all, wink all, little star. इस फीचर में अमूल गर्ल प्रिया की तरह ही आंख मारती दिख रही है। उसने प्रिया की तरह स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है और हेयर स्टाइल भी उन्हीं की तरह है।रातोंरात स्टार बनीं प्रिया प्रकाश...

वेलेंटाइन डे के मौके पर प्रिया प्रकाश की अपकमिंग फिल्म ओरु अडार लव के गाने की एक क्लिप सामने आई थी, इसमें में आंख मारती दिखीं थी। प्रिया का बढ़ता क्रेज देखते हुए फिल्म के डायरेक्टर उमर लुलु ने फैसला किया है कि प्रिया को अब एक लीड रोल दिया जाएगा।



आगे की स्लाइड्स में देखें प्रिया प्रकाश की कुछ फोटोज...