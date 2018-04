फुटबॉल ग्राउंड के आकार का है इस फिल्म का पोस्टर, दिसंबर में होगी रिलीज

मुंबई. कमलेश्वर मुखर्जी के निर्देशन में बनी बंगाली फिल्म ‘अमेजन ओभिजान’ का नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस पोस्टर की खास बात यह रही कि इसका आकार फुटबॉल ग्राउंड के जितना बड़ा है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने पोस्टर लॉन्च की कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है...'Gigantic poster of Bengali film #AmazonObhijaan unveiled in a city ground of Kolkata... Have a look at the pics' बता दें पोस्टर कोलकाता में लॉन्च किया गया। पोस्टर में नाव और नदी में तैरते मगरमच्छ भी दिखाए गए हैं। यह फिल्म एक थ्रिलर एडवेंचर मूवी है जिसे इसी साल दिसंबर में रिलीज किया जाएगा।