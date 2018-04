58 की उम्र में हुई इस एक्ट्रेस की मौत, दो महीने पहले पता चला था कैंसर का

बंगाली फिल्मों की जानीमानी एक्ट्रेस रीता कोइराला का रविवार को कैंसर की वजह से निधन हो गया। वे 58 साल की थी और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। खबरों की मानें तो दो महीने पहले ही उन्हें लिवर कैंसर के बारे में पता चला था। उनके परिवार में एक बेटी है। फिल्मों और टीवी सीरियलों में किया काम...



रीता ने कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया है। उन्होंने डायरेक्टर रितुपर्णा घोष की फिल्म 'असुख' (1999), अपर्णा सेन की फिल्म 'पारोमितार एक दिन' (2008), अंजन दत्त की फिल्म 'दत्त वर्सेस दत्त' (2012) में काम किया है। जानकारी के अनुसार वे टीवी शो 'राखी बंधन' और 'स्त्री' में काम कर रही थी।

रिपोर्ट्स की मानें तो दो महीने पहले ही उन्हें लिवर कैंसर के बारे में पता चला था। बावजूद इसके वे टीवी सीरियलों की शूटिंग कर रही थी। हफ्तेभर पहले ही उनकी कीमोथेरेपी हुई थी और वे घर आ गई थीं। रविवार सुबह अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां उनकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने ट्वीट पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "Saddened to hear about the passing away of actress Rita Koiral. My condolences to her family, friends and fans. Gone too soon."

