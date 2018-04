ये एक्ट्रेस भी अब अमेरिकन टीवी शो में करेंगी डेब्यू

मुंबई। के 'क्वांटिको' का हिस्सा बनने के बाद भी अब अमेरिकन टीवी शो में डेब्यू करने जा रही हैं। सोर्स की मानें तो एमी 'सुपरगर्ल' के सीजन 3 में नजर आएंगी, जिसमें ये इमरा आर्दीन का कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं। यह जानकारी एमी ने खुद अपने फैन्स के साथ ट्विटर के जरिए शेयर की है। एमी का ट्वीट, FINALLY! So now you know what I've been getting up to in Canada over the past couple of weeks 😛 #SuperGirl new recruit #SaturnGirl अगर एमी की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो ये जल्द ही रजनीकांत की फिल्म '2.0' में नजर आएंगी, जो अगले साल 25 जनवरी को रिलीज हो रही है।