इस लेस्बियन एक्ट्रेस ने की 8 साल छोटी गर्लफ्रेंड से शादी, ऐसे किया एलान

हॉलीवुड.हॉलीवुड एक्ट्रेस एलेन पेज ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड एमा पार्टनर से शादी कर ली है। इसका अनाउंसमेंट खुद एलेन ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए किया है। एलेन ने जो फोटो शेयर की है, उसमें उनका और एमा का हाथ दिखाई दे रहा है। फोटो के साथ एलेन ने लिखा है, "Can’t believe I get to call this extraordinary woman my wife. @emmaportner" एमा ने भी की पोस्ट...

- एमा पार्टनर ने भी तीन फोटोज का एक बंच शेयर करते हुए लिखा है, "I get to call this incredible woman MY WIFE! @ellenpage I LOVE YOU!"

- पहली फोटो में दोनों एक्ट्रेस के हाथ दिख रहे हैं, जिनमें वेडिंग रिंग देखी जा सकती है। दूसरी फोटो में दोनों को पार्क में में कोजी होते देखा जा सकता है तो वहीं तीसरी फोटो में एक्ट्रेसेस एक-दूसरे को Kiss कर रही हैं।

6 महीने पहले किया था ऑफिशियल अनाउंसमेंट

- 30 साल की एलेन और 22 साल की एमा ने 6 महीने पहले यानी जुलाई 2017 में अपने रोमांस की बात पब्लिकली स्वीकार की थी, जब उन्हें लॉस एंजिलिस के के कैफे ग्रैटीट्यूड के बाहर एक-दूसरे को Kiss करते देखा गया था।

- दोनों का रिलेशनशिप कुछ महीने पहले तब शुरू हुआ था, जब एलेन का अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड सामंथा थॉमस से 18 महीने पुराना रिश्ता टूट गया था।



2014 में एलेन ने मानी थी अपने लेस्बियन होने की बात

- फरवरी 2014 में एलेन ने तब पहली बार अपने लेस्बियन होने की बात मानी थी, जब वे वेलेंटाइन डे के मौके पर LGBT राइट्स के लिए चलाए गए कैंपेन का हिस्सा बनी थीं।

कौन है एलेन

- एलेन ग्रेस फिल्पोट्स पेज, कैनेडियन एक्ट्रेस हैं। 1997 से लगातार वे हॉलीवुड में एक्टिव हैं।

- एलेन को 'एक्स-मेन' सीरीज की फिल्मों में किटी प्राइड का रोल करते देखा जा चुका है। इसके अलावा वे 'एन अमेरिकन क्राइम'(2007) और 'इंसेप्शन' (2010) जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।

- वीडियो गेम 'बियॉन्ड : टू सोल्स' (2013) में वे कैरेक्टर जोडी होम्स के लिए आवाज भी दे चुकी हैं।

कौन हैं एमा पार्टनर

-22 साल की एमा पार्टनर डांसर और कंटेम्पररी जैज टीचर हैं।

आगे की स्लाइड्स में देख सकते हैं एलेन और एमा के साथ बिताए लम्हों की एक झलक...