Grammy: ट्रांसपेरेंट ड्रेस में दिखीं ये एक्ट्रेस, बेबी बंप के साथ नजर आईं क्रिसी

बीती रात न्यूयॉर्क के मैडीसन स्क्वायर गार्डन में ग्रैमी अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया। अवॉर्ड फंक्शन के रेड कारपेट पर कई सेलेब्स स्टाइलिश और गॉर्जियस लुक में पहुंचे। इस मौके पर अलग-अलग कैटेगिरी में कई अवॉर्ड्स बांटे गए। फंक्शन में सिंगर रिहाना और ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अवॉर्ड के रेड कारपेट पर क्रिसी टेगेन बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं। वहीं, एक्ट्रेस और मॉडल हेइडी क्लम और गागा ट्रांसपेरेंट आउटफिट में स्पॉट हुईं। इनके अलावा भी कई सेलेब्स स्पॉट हुए। इस साल बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर That’s What I Like.. को मिला। वहीं बेस्ट न्यू आर्टिस्ट एलिसिया कारा बनीं। बेस्ट सोलो परफॉर्मेंस और बेस्ट पॉप वोकल एलबम के लिए को अवॉर्ड मिला। इन्हें भी मिला अवॉर्ड...

ये है अवॉर्ड्स लिस्ट

बेस्ट पॉप ग्रुप परफॉर्मेंस- Feel It Still- Portugal The Man

बेस्ट डांस रिकॉर्डिंग- एलसीडी साउंड सिस्टम

बेस्ट डांस एलबम- 3-D The Catalogue

बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस- लिओनार्ड कोहेन

बेस्ट रॉक सॉन्ग- फू फाइटर्स

बेस्ट रॉक एलबम- द वार ऑन ड्रग्स

बेस्ट रैप परफॉर्मेंस- केंड्रिक लैमर

बेस्ट रैप सॉन्ग परफॉर्मेंस- केंड्रिक लैमर

बेस्ट रैप सॉन्ग- केंड्रिक लैमर

बेस्ट न्यू एज एलबम- पीटर कार्टर

बेस्ट लैटिन पॉप एलबम- शकीरा

बेस्ट कॉमेडी एलबम- दवे चैपेले



