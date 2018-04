सामने आया किम कार्दशियन का New फोटोशूट, बोल्ड लुक में आईं नजर

रियलिटी स्टार और एक्ट्रेस किम कार्दशियन ने हाल ही में एक फैशन मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया है। मैगजीन का ये इश्यू मार्च मंथ के लिए है। हॉट और बोल्ड दिखने वाली किम इस बार कुछ अलग ही लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने शूट के एक फोटो में साड़ी पहनी हैं, जिसमें वे गॉर्जियस दिख रही हैं। उन्होंने जो रेड कलर की साड़ी पहनी है वो डिजाइनर सब्यसाची ने डिजाइन की है। एक फोटो में किम ने गोल्डन कलर की बैकलेस ड्रेस भी पहनी है, जिसमें वे बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं। एक फोटो में वे रेड कलर की लैगकट आउटफिट में बोल्ड लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने इस मैगजीन का कवर पेज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। उन्होंने इस पर कैप्शन लिखा है, 'New @vogueindia cover'. एक और फोटो उन्होंने शेयर करते हुए लिखा, 'I can’t wait for you guys to see this cover shoot! @vogueindia 📷'. आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें किम कार्दशियन के शूट की कुछ फोटोज...