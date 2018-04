55 साल का ये एक्टर करता है जानलेवा स्टंट, ऋतिक-सल्लू भी इसके आगे है फेल

55 साल के इस एक्टर के स्टंट के आगे तो सलमान खान और के एक्शन भी कहीं नहीं टिकते। आप जानना चाहेंगे आखिर ये एक्टर कौन है जो सलमान-ऋतिक पर भी भारी पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि ये हैं हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज, जिनकी फिल्म 'मिशन: इम्पॉसिबल' की छठी सीरिज 'मिशन इम्पॉसिबलः फॉलआउट' का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ है। फिल्म के इस ट्रेलर में टॉम ताबड़तोड़ एक्शन करते नजर आ रहे है। फिल्म का ट्रेलर और एक्शन सीन्स देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि टॉम 55 साल के हैं। फिल्म इसी साल जुलाई में रिलीज होगी...

डायरेक्टर क्रिस्टोफर मक्क़ुअर्रिए की ये फिल्म इसी साल जुलाई में रिलीज होगी। फिल्म में एक बार फिर टॉम क्रूज कार-बाइक के साथ गजब के एक्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं, पहाड़ों और बिल्डिंग्स के ऊपर भी उनके द्वारा किए गए एक्शन सीन्स कमाल के हैं। आपको बता दें कि इसके पहले आई इस फिल्म की सीरिज की अन्य फिल्मों में टॉम किसी न किसी मिशन पर जाते हैं। इस फिल्म में भी वे एक मिशन पर जाएंगे, लेकिन इस बार मिशन थोड़ा कठिन है, जिससे पार पाने के लिए टॉम को काफी मशक्कत करनी होगी। टॉम के साथ फिल्म में हेनरी कैविल, साइमन पेग, रेबेक फर्ग्यूसन, विंग रेम्स, शॉन हैरिस, एंजेला बैसेट, वैनेसा किर्बी, मिशेल मोनाहन, एलेक बाल्डविन, वेस बेंटले और फ्रेजरिक शिमिट नजर आएंगे।



कुछ दिन पहले टॉम ने इस फिल्म का एक सीन अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, 'We’ve upped the ante for the sixth #MissionImpossible. I can’t wait for you guys to see more'. टॉम ने एक और फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Get ready for the most thrilling mission yet..'.



