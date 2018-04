+3 और स्लाइड देखें फिल्म द एक्सपेंडेबल 3 थ्रीडी का सीन।

स्टेलोन 71 साल की उम्र में भी फिल्मों में एक्टिव हैं। उन्होंने 1970 में फिल्म 'The Party at Kitty and Stud's' से डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने 'द लॉर्ड्स ऑफ फ्लैटबुश', 'कैपवन', 'डेथ रेस 2000', 'मैन्डिगो', 'रॉकी', 'एस्केप टू विक्टरी', 'कोबरा, लॉक अप', 'रैम्बो', 'रिच मी' सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। उनकी अपकमिंग फिल्म 'Escape Plan 2: Hades' है, जो 2018 में आएगी।