Nokia ने लॉन्च किए फास्ट चलने वाले 3 स्मार्टफोन, जानिए कितनी है कीमत

यूटिलिटी डेस्क।काफी इंतजार के बाद नोकिया ने इंडिया में अपने तीन स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है। इनमें Nokia 6 (2018), the Nokia 7 Plus and the Nokia 8 Sirocco शामिल है। तीनों की कीमत क्रमश: 16,999, 25,999 और 49,999 रुपए है। हालांकि कंपनी ने इन दोनों स्मार्टफोन्स को फरवरी 2018 में मोबाइल वर्ल्ड क्रांग्रेस में लॉन्च कर दिया था। Nokia 6 इंडिया में 6 अप्रैल से मिलना शुरू होगा Nokia 7 20 अप्रैल से और Nokia 8 30 अप्रैल से मिलने लगेगा।

Nokia 6 के फीचर्स

यह फोन पुराने फोन की तरह ही है। इसका डिजाइन भी पहले जैसा है। बस फिंगरप्रिंट सेंसर को बैक में शिफ्ट कर दिया गया है। इसे 3GB और 4GB दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। इंटरनल स्टोरेज 32GB और 64GB का है। फोन में 16 मेगापिक्सल का बैक और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। इसमें Qualcomm Snapdragon 630 SoC प्रोसेसर दिया है।

