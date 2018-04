फोटो शेयर कर श्रीदेवी ने किया बेटी खुशी को बर्थडे विश

श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर आज 17 साल (5 नवंबर) की हो गई है। श्रीदेवी ने अपने इंस्टाग्राम पर खुशी की एक फोटो शेयर करते हुए उन्हें बर्थडे विश किया है। श्रीदेवी ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, 'Happy Birthday my beautiful baby. Miss you so much. Love you'. बता दें कि खुशी कपूर भी अपनी बड़ी बहन जाह्नवी की तरह ग्लैमरस है। वे इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहती है। उन्होंने अपनी कई ग्लैमरस फोटो सोशल साइट पर शेयर कर रखी हैं। खुशी ने धीरुभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में श्रीदेवी ने बताया था कि खुशी फिल्मों के लिए अभी काफी छोटी हैं। अभी उसे पढ़ाई करनी है। ग्रैजुएशन करने के बाद खुशी जरूर बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी।