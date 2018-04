लाइमलाइट से दूर रहती है जूही चावला की बेटी, लंदन में कर रही पढ़ाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस आज अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। उनका जन्म 13 नवंबर, 1967 को अंबाला (हरियाणा) में हुआ था। बता दें कि जूही ने 1995 में बिजनेसमैन जय मेहता से शादी की थी। दोनों के दो बच्चे बेटी जाह्नवी (2001) और बेटा अर्जुन मेहता (2003)। बता दें कि जूही ने अपने दोनों बच्चों को लाइमलाइट से हमेशा दूर रखा। उनके दोनों बच्चे कभी भी किसी बॉलीवुड पार्टी या फिर इवेंट में नजर नहीं आते हैं। जाह्नवी लंदन में कर रही है पढ़ाई...

जूही की बेटी जाह्नवी और बेटा अर्जुन ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की है। आगे की पढ़ाई दोनों लंदन में कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स जूही और जय मेहता ने दोनों का एडमिशन यूके के बोर्डिंग स्कूल चार्टर्ड हाउस में करवाया है। इसी साल अगस्त में जूही ने अपनी बेटी की फोटो शेयर की थी, जब जाह्नवी ने स्कूल में 10 टॉप स्टूडेंट्स में जगह बनाई थी। उन्होंने फोटो पर लिखा था, .Can't believe my brilliant little girl ..!!!!🙏🙏🙏so proud of her'.



जूही ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके बच्चों को फिल्मों में कोई रुचि नहीं है। जाह्नवी राइटर बनना चाहती है। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी लो प्रोफाइल रहना पसंद करती है। इतना ही नहीं, वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है। उन्होंने बताया था कि जाह्नवी और की फैन है।



आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें जूही चावला की फैमिली फोटोज...