जब वेटर से एग्स के बजाय ये मांग बैठी एक्ट्रेस, कभी MMS से हुई थी बदनामी

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस 37 साल की हो चुकी हैं। 24 जनवरी, 1981 को कोलकाता में जन्मीं रिया ने वैसे तो बॉलीवुड की कई फिल्में में काम किया, लेकिन कोई भी फिल्म ऐसी नहीं रही जिसे यादगार कहा जाए। हालांकि फिल्मी करियर से कहीं ज्यादा रिया कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर सुर्खियों में रहीं। एक इंटरव्यू के दौरान रिया ने कहा था कि वो इतनी सेक्सी हैं कि लड़कियां भी उनके करीब आना चाहती हैं। वहीं मार्च, 2017 में मुंबई के एक रेस्टोरेंट में रिया के साथ एक अजीबोगरीब वाकया हुआ।जब वेटर से एग्स की जगह सेक्स की डिमांड कर बैठीं रिया...



- मार्च, 2017 में रिया सेन अंधेरी इलाके में स्थित एक ईटरी (रेस्टोरेंट) में पहुंचीं। इस रेस्टोरेंट की एक फेमस नॉटी कॉकटेल 'सेक्स ऑन द बीच' है, जिसे मेहमानों की रिक्वेस्ट पर बनाया जाता है।

- हालांकि, रिया को कॉकटेल (ड्रिंक्स) नहीं पीना था बल्कि इसकी जगह वो अंडे से बनी कोई डिश खाना चाह रही थीं। दिलचस्प बात ये है कि इसी बीच रेस्टोरेंट ने भी उन्हें एक डिश 'एग्स ऑन द बीच' ऑफर की।

- हालांकि इस दौरान रिया काफी थकी हुई थीं तो वो साथ बैठे पार्टनर के साथ मेन्यू पर बात करने लगीं।

- तभी वेटर ने रिया से ऑर्डर के लिए पूछा- तो इस पर रिया अचानक बोलीं, Could I have some SEX please. इतना कहते ही वेटर का चेहरा शर्म से लाल हो गया।

- इतने में रिया को भी एहसास हुआ कि वो ये क्या बोल गईं। फिर उन्होंने अपनी गलती सुधारते हुए कहा- Could I have some eggs please? हालांकि, इस दौरान वेटर तो नहीं हंसा लेकिन रिया जमकर हंस पड़ीं।



