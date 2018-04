बिपाशा ने पति के साथ ऐसे सेलिब्रेट किया बर्थडे, सोशल मीडिया में शेयर की फोटो

मुंबई। 39 साल की हो चुकी हैं। 7 जनवरी, 1979 को दिल्ली में एक बंगाली फैमिली में जन्मीं बिपाशा ने हसबैंड के साथ मिलकर बर्थडे केक काटा। बर्थडे सेलिब्रेशन के कुछ फोटोज और वीडियो बिपाशा ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं। करण ने भी बिपाशा की फोटो शेयर करते हुए लिखा- “Wish you a very very happy birthday my sweet precious princess! Today is the most joyous day for all of us! Wish you all the happiness, joy, success and love! बिपाशा ने घर में बनाए पकवान...



- बर्थडे पर बिपाशा ने घर पर ही पकवान बनाए। उन्होंने एग बिरयानी और गाजर का हल्वा बनाया।

- बर्थडे पर बिपाशा ने डिजाइनर मोना जयसिंह की गिफ्ट की हुई टी-शर्ट पहनी, जिस पर जनवरी लिखा हुआ है।



फिल्म ‘अलोन’ के दौरान बढ़ीं करण से नजदीकियां...

बिपाशा और करण की दोस्ती फिल्म ‘अलोन’ के सेट पर हुई थी, जो बाद में और गहरी हो गई। फिल्‍म में बिपाशा-करण की केमिस्‍ट्री को ऑडियंस ने बेहद पसंद किया था। इसके बाद दोनों कई बार एक साथ नजर आए।



अप्रैल 2016 में हुई की करण सिंह ग्रोवर से शादी...

बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने 30 अप्रैल 2016 को मुंबई में शादी की। सलमान खान, डिनो मोरिया, सोनम कपूर, प्रिटी जिंटा और सहित कई बॉलीवुड स्टार्स उनके वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए थे।



करण सिंह ग्रोवर की तीसरी पत्नी हैं बिपाशा...

बिपाशा करण की तीसरी पत्नी हैं। इससे पहले करण दो शादियां और कर चुके हैं। उनकी पहली पत्नी श्रद्धा निगम, जबकि दूसरी पत्नी जेनिफर विंगेट हैं। जेनिफर इन दिनों सीरियल 'बेपनाह' में नजर आ रही हैं।



बिपाशा की कुछ प्रमुख फिल्में...

बिपाशा ने हॉरर फिल्म राज, आंखें, मेरे यार की शादी है, चोर मचाए शोर, गुनाह, जिस्म, फुटपाथ, जमीन, ऐतबार, रुद्राक्ष, रक्त, मदहोशी, चेहरा, बरसात, नो एंट्री, अपहरण, शिखर, हमको दिवाना कर गए, डरना जरूरी है, फिर हेरा-फेरी, अलग, कारपोरेट, ओमकारा, जाने होगा क्या, धूम-2, नो स्मोकिंग, गोल, रेस, बचना ऐ हसीनो, आक्रोश, प्लेयर्स, रेस-2, आत्मा, हमशकल्स, क्रिएचर और अलोन जैसी फिल्मों में काम किया।

