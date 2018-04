PHOTOS: बर्थडे पर आराध्या ने दादी को खिलाया केक, मॉम को किया Kiss

+7 और स्लाइड देखें दादी जया बच्चन को केक खिलती और मॉम को किस करतीं आराध्या।

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन ने हाल ही में अपना 6वां बर्थडे (16 नवंबर) सेलिब्रेट किया। बच्चन फैमिली ने आराध्या का बर्थडे दो जगह सेलिब्रेट किया। एक बर्थडे पार्टी होटल में ऑर्गेनाइज की तो दूसरी पार्टी जुहू स्थित 'प्रतीक्षा' बंगले में आयोजित की गई। इस पार्टी की कुछ इनसाइड फोटोज सामने आई हैं। पार्टी में , आमिर खान, शिल्पा शेट्टी, सहित अन्य सेलेब्स बच्चों के साथ शामिल हुए। पार्टी में जहां आराध्या केक काटने के बाद दादी जय बच्चन को केक खिलाती नजर आईं तो वहीं वे मॉम ऐश्वर्या को किस करतीं भी दिखीं। शाहरुख खान का बेटा अबराम, के साथ कॉटन कैंडी एन्जॉय करते दिखें। बिग बी ने आराध्या की बर्थडे पार्टी की कुछ फोटोज ट्विटर पर शेयर की हैं। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'And the birthday girl glows at her celebration .. demure in her new dress .. considerate in sharing her cake .. and the pride of the family .. girls always are ..' आगे की स्लाइड्स में आराध्या की बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज...