फैमिली वेडिंग में शामिल हुआ बच्चन परिवार, बिग बी ने शेयर की PHOTOS

हाल ही में बच्चन परिवार एक फैमिली वेडिंग में शामिल हुआ। बिग बी के साथ , जया बच्चन, श्वेता नंदा, ऐश्वर्या राय, आराध्या बच्चन सभी ग्लैमरस लुक में नजर आए। बिग बी ने इस मैरिज फंक्शन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की है। ऐश्वर्या राय रेड कलर के लहंगे में गॉर्जियस नजर आ रही हैं। वहीं, अभिषेक बच्चन ब्लू और क्रीम कलर की शेरवानी में स्पॉट हुए। इसी तरह जया बच्‍चन और उनकी बेटी श्वेता रॉयल अंदाज में नजर आईं। दोनों ने फैशन डिजाइनर अबु जानी- की डिजाइनर ड्रेस पहन रखी थी। एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, 'Family and a wedding .. they bring so many of us together for one cause to welcome the bride into the family .. 🙏🙏'. बिग बी एक अन्य फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'आज का दिन इतवार ,, लोग पूछते हैं कैसे बीता ,, एक नयी बहू का हमारे घरों में प्रवेश ,, भतीजे की बहू घर आई ,, और इतवार को चाहनेवालों की जमघट Jalsa पे ,, हर इतवार को ,, आभार !!🙏🙏'.

आगे की स्लाइड्स में क्लिक करके देखें बिग बी की फैमिली फोटोज...