शाहरुख से यूं मिले कनाडा के PM, इन सेलेब्स के साथ भी आए नजर

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फैमिली के साथ इन दिनों भारत की 7 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने मुंबई में बॉलीवुड सेलेब्स से मुलाकात भी की। से मिलकर वे बेहद उत्‍साहित नजर आए। इनके अलावा उन्होंने , अनुपम खेर, फरहान अख्तर, आर माधवन से भी मुलाकात की। जस्टिन ट्रूडो ने शाहरुख के साथ मुलाकात कर फिल्मों से जुड़ी कई बातें शेयर की। ट्रेडिशन लुक में दिखीं जस्टिन ट्रूडो की फैमिली...



पीएम जस्टिन ट्रूडो इस मौके पर फैमिली के साथ ट्रेडिशनल लुक में नजर आए। जहां उन्होंने गोल्डन-येलो कलर की शेरवानी पहन रखी थी, वहीं उनकी वाइफ ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी में नजर आईं। जस्टिन ट्रूडो ने अपने ट्विटर पर इस इवेंट की कई फोटोज शेयर की। उन्होंने के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Tonight, we celebrated stronger ties & new co-production opportunities between Bollywood and the Canadian Film Industry. And who better to help than @iamsrk himself... Great to meet you! 🇮🇳🇨🇦'. एक और फोटो शाहरुख के साथ करते हुए उन्होंने लिखा, 'When The Royalties Met – Justin Trudeau Meets SRK'. उन्होंने आमिर खान के साथ भी एक फोटो पोस्ट की और लिखा,'@aamir_khan - our delegation was very happy to meet you! Thanks for joining us to celebrate a brighter future for the film industry in both our countries'.

