ऐसे मनाया करीना की बेस्ट फ्रेंड ने अपना 40th बर्थडे, इस लुक में आईं नजर

करीना कपूर की बेस्ट फ्रेंड एक्ट्रेस 40 साल की हो गई हैं। उन्होंने गोवा में अपना बर्थडे फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया। इस मौके पर मौजूद सभी ट्राइबल लुक में नजर आए। मंगलवार रात 12 बजे ही अमृता ने बर्थडे केक काटा और सेलिब्रेशन किया। उनके बर्थडे पर मलाइका अरोड़ा, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान, शकील लड़क, की वाइफ महीप कपूर, डॉली शिदवानी, नताशा पूनावाला, मलिका भट्ट सहित अन्य सेलेब्स मौजूद थे।जमकर किया सभी ने डांस...

अमृता की बर्थडे पार्टी में मलाइका, करीना और करिश्मा ने जमकर डांस किया। करिश्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर पार्टी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Welcome to the coolest club 🤘🏻😘#happy40th#mygirl❤'. अमृता के हसबैंड शकील ने एक फोटो शेयर कर कैप्शन लिखा, 'Happy birthday My love Fabulous at 40 😘😘❤️❤️'. महीप कपूर ने भी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, '#BirdsOfFeather ❤️ #whoIsThePhotobomber 🤔😜'. इसी तरह मलाइका और सीमा खान ने भी अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटोज शेयर किए हैं।



आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें अमृता के बर्थडे पार्टी की फोटोज...