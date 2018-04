सलमान, सोनाक्षी के बाद अब सनी लियोनी ने बनाया Dubsmash Video

मुंबई.सलमान खान, और कई बॉलीवुड स्टार के बाद अब सनी लियोनी पर डबस्मैश का फीवर देखने को मिला है। सनी ने ट्विटर पर अपने दो डबस्मैश वीडियो डाले हैं। दोनों वीडियो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को पोस्ट किए हैं। पहले वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है, "My first dubs mash. It will get better lol @DanielWeber99 @911Yusuf". दूसरे वीडियो में वे अपने पति डेनियल वेबर और एक दोस्त के साथ नजर आ रही हैं।

गौरतलब है कि पोर्न स्टार से बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी सनी लियोनी 'जिस्म 2', 'रागिनी एमएमएस2' और 'एक पहेली लीला' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म 'मस्तीजादे' को भी सेंसर बोर्ड से रिलीज की अनुमति मिल गई है। डायरेक्टर मिलाप जावेरी की इस फिल्म में उनके साथ और भी नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल अनाउंस नहीं की गई है।