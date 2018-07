वायरल हुई जैकी श्रॉफ की बेटी की यह फोटोज, बोल्ड अंदाज में आईं नजर

हाल ही में कृष्णा ने इंस्टाग्राम पर पूल में नहाते हुए फोटो शेयर की है, कैप्शन में लिखा, Nights like these…relax the mind, body and soul पिक्चर में वे बिकिनी अवतार में दिखाई दे रही हैं।