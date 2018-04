टाइगर की एक्ट्रेस ने शेयर की बोल्ड फोटोज, कुछ इस अंदाज में आईं नजर

टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म 'मुन्ना माइकल' में नजर आने वाली एक्ट्रेस निधि अग्रवाल की कुछ हॉट और बोल्ड फोटोज सामने आई हैं। इन फोटोज में वे ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ये फोटो शेयर की है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'It’s time 😊🦋 hello 💋'. एक और फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Hey you, ready to move mountains.. looking at you ☺️✨' . बता दें कि निधि बेंगलुरु की रहने वाली हैं और फेमस मॉडल भी हैं। वे Miss Diva 2014 की प्रतियोगी भी रह चुकी हैं। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है। निधि ने 2017 में आई फिल्म 'मुन्ना माइकल' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि, फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिलहाल निधि के पास बॉलीवुड की किसी भी फिल्म का ऑफर नहीं है। हां, वे साउथ की फिल्म Savyasachi में काम कर रही है, जो इसी साल रिलीज होगी।



आगे की स्लाइड्स में देखें निधि अग्रवाल की बोल्ड फोटोज...