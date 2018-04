सलमान की ऑनस्क्रीन बहन ने किया भाई की शादी में जमकर डांस, PHOTOS

फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' में की बहन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के भाई ईशान भास्कर की हाल ही में शादी हुईं। भाई की शादी में स्वरा ने जमकर डांस किया। शादी की कुछ फोटोज हाल ही में सामने आईं हैं। स्वरा ने अपने इंस्टाग्राम पर भाई की शादी की कुछ फोटोज शेयर की है। एक फोटो पर उन्होंने कैप्शन लिखा, 'At my #realveereydiwedding'. स्वरा ने इस मौके पर ग्रीन और पर्पल कलर का लंगा पहना था, जिसमें वे बेहद खुबसूरत नजर आ रही थी। वहीं, उनके भाई ईशान ने ब्लैक-गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी और रानी कलर का साफा बांधा था। बता दें कि ईशान ने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड भूमिका जोशी से 12 मार्च को शादी की थी। जेएनयू में प्रोफेसर है स्वरा की मां ईरा...

स्वरा भास्कर की मां जेएनयू में प्रोफेसर है। उन्होंने सोशल मीडिया फैमिली फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'I’m really happy. My daughter is home, my son is married and I have got an amazing daughter-in-law. Swara has been the most excited throughout the wedding celebrations'. खबरों की मानें तो स्वरा इन दिनों फिल्म 'तनु वेड्स मनु रिटर्न' के स्क्रिप्ट राइटर हिमांशु शर्मा को डेट कर रही हैं। हालांकि, दोनों ने ही अपनी रिलेशनशिप को कभी कुछ नहीं बोला। दोनों एक-दूसरे को फ्रेंड्स ही बताते हैं।

