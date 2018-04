मालदीव में हनीमून एन्जॉय कर रहे सागरिका-जहीर, शेयर की PHOTOS

+4 और स्लाइड देखें सागरिका घाटगे और जहीर खान।

बॉलीवुड एक्ट्रेस और क्रिकेटर जहीर खान इन दिनों मालदीव में हनीमून एन्जॉय कर रहे हैं। हनीमून एन्जॉय करते सागरिका ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शएयर की है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Star gazing and some lovely dinner on the cruise . Thank you for the most lovely surprise'. एक फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'Thrilled to have completed our first dive . See the happy faces 🌊. एक फोटो शेयर करते हुए सागरिका ने लिखा, Beyond incredible' . बता दें कि दोनों ने 23 नवंबर को शादी की थी। शादी के बाद दोनों ने फ्रेंड्स को पार्टी भी दी थी। इसके बाद मुंबई में इनकी शादी का ग्रैंड रिसेप्शन आयोजित किया गया था। इस रिसेप्शन में बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की कई हस्तियां शामिल हुईं थीं। आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें फोटोज...