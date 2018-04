'पैडमैन' से डर गया पाकिस्तान, इस्लाम से जोड़ा ऐसा कनेक्शन और लगा दी रोक

पाकिस्तान सेंसर बोर्ड ने की फिल्म पैडमैन को अपने यहां रिलीज नहीं करने फैसला लिया है। बोर्ड का कहना है कि ये फिल्म उनके मुल्क की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। बोर्ड के इस फैसले पर पत्रकार मेहर तरार भड़क गईं। मेहर ने ट्वीट कर पीएफएसबी को जवाब देते हुए लिखा, 'पाकिस्तान में 'पैडमैन' को बैन करना पाकिस्तानी सिनेमा के बिजनेस को नुकसान पहुंचाना है। पीरियड्स लाइफ का एक फैक्ट है और इस फिल्म से लोगों में अवेयरनेस लाई जा सकती है। यह काम न तो अनैतिक है और न ही गैर इस्लामिक।' (Banning PadMan in Pakistan is another one of those illogical things that simply affect the business of cinemas in Pakistan. Menstruation is a fact of life, and bringing it to mainstream consciousness is neither immoral nor un-Islamic.)फिल्म डिस्टीब्यूटर्स को दी हिदायत...

एफसीबी के सदस्य इशाक अहमद का कहना है कि हम अपने फिल्म डिस्टीब्यूटर्स को ऐसी फिल्में आयात करने की इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि इसका विषय हमारी परंपरा के खिलाफ हैं। बोर्ड का मानना है कि इस तरह के विषय पर बनी फिल्म हमारे यहां नहीं दिखाई जाएगी। खबरों की मानें तो आईएमजीसी के अमजद राशिद फिल्म को लेकर आए थे लेकिन जब फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया तो उन्हें इसे ना खरीदने की सलाह दी गई। बाद में एचसीसी ने इसे खरीदा और एनओसी के लिए आवेदन किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।



ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के अनुसार, दूसरे दिन फिल्म 'पैडमैन' ने 14 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म ने पहले दिन 12 करोड़ की कमाई की थी। इस तरह फिल्म ने दो दिन में ही करीब 26 करोड़ की कमाई कर ली है। रविवार को बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन में और उछाल की उम्मीद है।

