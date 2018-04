13 साल की हुई रवीना टंडन की बेटी राशा, फ्रेंड्स के साथ याट पर मनाया बर्थडे

बॉलीवुड एक्ट्रेस की बेटी राशा 13 साल (15 मार्च) की हो गई हैं। रवीना ने बेटी का बर्थडे याट पर सेलिब्रेट किया। राशा के बर्थडे सेलिब्रेशन में उनकी फ्रेंड भी मौजूद थी। राशा ने फ्रेंड्स के साथ मिलकर याट पर जमकर मस्ती की। इस मौके पर राशा ग्रीन प्रिंटेड कलर की शॉर्ट ड्रेस में नजर आईं। रवीना ने बेटी को विश करते हुए अपनी और राशा की एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'And before you know it !!! They are teenagers !!!#happy13thmybaby'. उन्होंने एक और फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Paaarrrtttyyyyytime !!!!'. एक अन्य फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Like mother, like daughter!@officialraveenatandon celebrates the birthday of her little princess with her friends at a yatch in Mumbai'.



