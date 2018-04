इस बिग बॉस कपल पर भारी पड़ी विराट-अनुष्का की नक़ल,ऐसे उड़ा मजाक

बिग बॉस 11 के लव बर्ड्स पुनीश शर्मा और बंदगी कालरा शो बंद होने के बाद भी सुर्ख़ियों में हैं। दोनों को अक्सर पार्टीज में साथ देखा जाता है और दोनों सोशल मीडिया पर भी अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। लेकिन, हाल ही में दोनों ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इनका मजाक उड़ रहा है। विरुष्का बनने की कोशिश में हुए ट्रोल...

हाल ही में पुनीश ने अपने इन्स्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है जिसमें बंदगी उन्हें गालों पर किस कर रही हैं। ये हुबहू वही पोज है जो कुछ दिनों और ने शेयर किया था।

ऐसे में जैसे ही सोशल मीडिया यूजर्स ने पुनीश-बंदगी की ये फोटो देखी तो उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ फैन्स ने कहा कि ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन कई लोगों को उन्हें कॉपीकैट्स करार देकर मजाक उड़ाया।

देखिए यूजर्स ने सोशल मीडिया पर कैसे रियेक्ट किया...

- Tweety_aishulike: virushka style😂😂 - (sic) -

Onjollie: Copied Virushka. - (sic) - Wish_tamanna: Hadd yahan bhi copy... - (sic)

Vrinda9982: Copycat cople 😂😂

__kvt__1: Oh my dayyssss such copy cats mannn this is so funny 😂 - (sic)

Mishapareta: Copy cat from virushka. - (sic)

- Hina_addicts: Gandgi 👎 Copy cat. - (sic)

- Poojaswami008: Bandgi or anushka 😂 skl dekho gandgi ki. - (sic)

- Indranilsharma: Aisa pic post krne se virat kohli nahi bann jayega😂😂😂 - (sic)

-Pankaj21jan: Sala copycat.....same pose like @virat.kohli and @anushkasharma did....!!

- (sic) - Priya12131995: Kuch to apna kro yr - (sic)

- Thisistayyaba: copying virushka ..😏🙄 #FarigLog ..!! set your own goals ..Don't be a cheater coke ... - (sic)