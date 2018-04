कभी ऐसी दिखती थीं जूही चावला, इस वजह से लुक में आ गया इतना चेंज

मुंबई. ये बात सच है कि उम्र के साथ बॉडी और फेस पर कई चेंज देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी-कभी खुद की गलती से फेस पर कुछ रिएक्शन हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ हुआ। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रिया से एक फोटो अपने ट्वीटर पर शेयर की है। इस फोटो में जूही बिना मेकअप के है और उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं उन्होंने अपने ट्वीटर पर अपने हेयर फॉल और स्किन प्रॉब्लम को लेकर लिखा है, 'I suffered the most frightening chemical reaction on my scalp/face and learnt a harsh lesson .. so TODAY trashing the chemicals and embracing the BEST beauty kit ever !!!!'. चेंज लग रहा है फेस में...

जूही द्वारा शेयर किए फोटो पर नजर डाले तो उनके फेस में एकदम चेंज नजर आ रहा है। जूही 50 साल की है और उन्होंने साउथ के साथ ही कुछ वेब सीरिज में कैमियो रोल किया है। उनकी अपकमिंग फिल्म 'जीरो' है, जिसमें वे कैमियो करती नजर आएंगी। कुछ महीने पहले जूही ने 'गुलाब गैंग' में अपने विलेन के रोल के बारे में कहा था, 'इस फिल्म के बाद पता चला कि मैं सबसे अच्छी विलेन हूं। हालांकि, 'गुलाब-गैंग' के बाद से अब तक ऐसा रोल ऑफर नहीं हुआ।

इन फिल्मों में किया जूही ने काम

जूही ने 'कयामत से कायामत तक' (1988), 'स्वर्ग' (1990), 'शानदार' (1990), 'बोल राधा बोल' (1992), 'इज्जत की रोटी' (1993), 'अंदाज' (1994), 'साजन का घर' (1994), 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' (2000), 'भूतनाथ' (2008) सहित अन्य फिल्मों में काम किया।

