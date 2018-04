55 साल के एक्टर ने की 20 साल की बेटी की मां से सगाई, सालों से हैं रिलेशन में

फिल्म 'जो जीता वहीं सिकंदर' में के बड़े भाई का रोल प्ले करने वाले एक्टर मामिक सिंह ने प्रोड्यूसर से सगाई कर ली है। 55 साल के मामिक ने जिस प्रोड्यूसर से सगाई की है उसका नाम मीनाक्षी सागर है, जो रिश्ते में रामानंद सागर की पोती लगती हैं। बता दें कि दोनों पिछले 18 साल से रिलेशनशिप में हैं। मीनाक्षी 20 साल की बेटी का मां है...

आपको जानकर हैरानी होगी कि मीनाक्षी 20 साल की बेटी साक्षी की मां है। साक्षी, रामानंद सागर की पड़पोती हैं, जो सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड फोटोज शेयर करने के लिए फेमस हैं। साक्षी सिंगर, राइटर और सोशल मीडिया सेंसेशन है। मीनाक्षी सिंगल मॉम है और उन्होंने होली के मौके पर अपनी सगाई की घोषणा इंस्टाग्राम पर की। उन्होंने सगाई की रिंग दिखाते हुए मामिक के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Okayyy so we finally did it after 18 years!!! #mamiksingh #holiengagement#loveisintheair #happyholi'. मीनाक्षी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें दोनों एक-दूसरे को रिंग पहनाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस पर कैप्शन लिखा, 'The runaway groooom ?????@sakshichopraa @thenative__ @skyrinaa#mamiksingh #holiengagement#loveisintheair #happyholi.'



वहीं, साक्षी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा,'#holi2018???? Mum’s surprise engagement???? Thank u to everyone that came & drank like shit. It has honestly been an amazing day love u'.

