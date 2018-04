Photos: मॉम श्रीदेवी की मौत के 13 दिन बाद जाह्नवी ने शुरू की 'धड़क' की शूटिंग

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत के 13 दिन उनकी बेटी जाह्नवी कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'धड़क' की शूटिंग शुरू कर दी है। इसकी जानकारी फिल्मफेयर ने एक ट्वीट के जरिए दी है। फिल्मफेयर ने ट्वीट में एक फोटो शेयर की है जिसमें जाह्नवी शूटिंग करती नजर आ रही हैं। इस पर कैप्शन दिया है, 'Love and respect!#JanhviKapoor goes back to shoot for her debut film #Dhadak'. डायरेक्टर ने कहा शूटिंग शुरू हो गई हैं...

फिल्म 'धड़क' के डायरेक्टर शशांक खैतान ने बताया कि, हां हमने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, टीम ने ब्रेक लिया है ये सिर्फ अफवाह है। हमने मुंबई में शूटिंग शुरू की है और इसके बाद हम कोलकाता शेड्यूल को पूरा करेंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो जाह्नवी और ईशान फिल्म के कुछ सीन्स की शूटिंग बांद्रा में करेंगे। यहां पर कुछ रोमांटिक सीन्स शूट किए जाएंगे। इसके बाद जाह्नवी और ईशान कोलकाता में इस फिल्म की शूटिंग करेंगे। दोनों ने फिल्म के पहले भाग की शूटिंग खत्म कर ली है। बात दें कि ये फिल्म मराठी फिल्म 'सौराट' का रीमेक है। फिल्म को प्रोड्यूसर कर रहे हैं। फिल्म 6 जुलाई की रिलीज होगी।



