बिग बी को देखकर यूं किया इजरायल PM ने रिएक्ट, ऐश्वर्या ने दिए ऐसे पोज

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाइफ सारा नेतन्याहू के साथ बीते दिनों शालोम बॉलीवुड इवेंट में शामिल हुए। इजरायली पीएम ने कहा कि दुनिया के साथ ही इजरायल भी बॉलीवुड को प्यार करता है। नेतन्याहू ने कहा मुझे लगता था कि मैं ही बड़ी हस्ती हूं। लेकिन से मिलकर मुझे उनकी पॉपुलैरिटी का अहसास हुआ। उनसे मिलकर मैं स्पीचलेस (नि:शब्द) हूं। इस मौके पर उपस्थित ने बेंजामिन नेतन्याहू और सारा नेतन्याहू का स्वागत किया। ये कहा बिग बी ने...



बिग बी इस मौके पर कहा कि हम एक कम्युनिटी के तौर पर एक ऐसे डार्क हॉल में बैठकर फिल्म देखते हैं, जहां हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमारे बगल वाली सीट पर कौन बैठा है। हम भी बाकी लोगों की तरह फिल्म देखकर उसे एन्जॉय करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने बेंजामिन नेतन्याहू, सारा नेतन्याहू और बॉलीवुड सेलेब्स के साथ एक सेल्फी भी क्लिक की।

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'मैं बॉलीवुड फिल्म मेकसर्स को इन्वाइट करता हूं कि वे इजरायल आकर फिल्मों की शूटिंग करें'। उन्होंने कहा कि इससे हमारे बीच कल्चर एक्सचेंज होगा। नेतन्याहू ट्वीट कर लिखा, 'Will my Bollywood selfie beat @TheEllenShow Hollywood selfie at the Oscars? @SrBachchan @juniorbachchan @rajcheerfull @imbhandarkar @vivek_oberoi ?'



- प्रोड्यूसर-डायरेक्टर करण जौहर और यूटीवी CEO रॉनी स्क्रूवाला ने भी इजरायली पीएम का स्वागत किया।

- अमिताभ बच्चन ने सेल्फी ली। इस दौरान मंच पर ऐश्वर्या, अभिषेक बच्चन, करण जौहर, सुभाष घई, इम्तियाज अली, रॉनी स्क्रूवाला, सारा अली खान और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मौजूद थे।



