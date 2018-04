फ्रस्टेशन में प्रियंका चोपड़ा ने सिर पर तोड़ा वाइन ग्लास, सामने आया वीडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस इन दिनों 'क्वांटिको' सीजन 3 की शूटिंग न्यूयॉर्क में कर रही हैं। लगातार शूटिंग करते-करते वे फ्रस्टेटेड हो गई हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे गुस्से में अपने सिर पर वाइन ग्लास तोड़ती नजर आ रही हैं। उन्होंने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। इस वीडियो में वे पहले ग्लास में वाइन पीती हैं। फिर एकदम गुस्से में आकर वाइन ग्लास अपने सिर पर मारकर तोड़ देती हैं। जब वे ग्लास को सिर पर मारती है तो बैकग्राउंड में 'यू हैड अ बैड डे..' गाना सुनाई दे रहा है।

इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'This is what happens when you work from nine to wine... DO NOT TRY this at home I make ‘pour’ decisions after a bad day! Lol ok ok I’ll stop. #causeyouhadabadday 🍷 🤬😂 #dontpissmeoff #DramaMama PS: breakaway glass! #Moviemagic props to my @abcquantico Prop dept! Thank you. Lol'.

ऐसा है ग्लास

प्रियंका ने वीडियो शेयर कर कैप्शन लिखा है ब्रेकअवे ग्लास यानी शुगर ग्लास। जो ग्लास उन्होंने तोड़ा है वो शुगर से बना है। ये शुगर का ग्लास, ग्लास जैसा दिखाई देता है। ये नाजुक होता है, जिसे तोड़ने में चोट नहीं लगती है। आपको बता दें कि प्रियंका लंबे समय से किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आई है। 'जय गंगजल' उनकी आखिरी फिल्म थी। वे लंबे समय से हॉलीवुड मूवीज में ही बिजी हैं।

