एक्स वाइफ ने शेयर की ब्वॉयफ्रेंड के साथ फोटो,देखकर फरहान अख्तर ने किया ऐसा कमेंट

और अधुना भबानी बॉलीवुड के ऐसे एक्स-कपल्स हैं जिन्होंने अलग होने के बाद भी एक-दूसरे के प्रति कड़वाहट नहीं रखी। इसका एक उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। अधुना ने अपने इन्स्टाग्राम अकाउंट पर अपने ब्वॉयफ्रेंड निकोलो मोरेया और कुछ दोस्तों के साथ एक फोटो शेयर की जिसमें वह काफी खुश नजर आ रही हैं।

अधुना और निकोलो ने हाल ही में रूट्स फुटबाल अकादमी ज्वाइन की है जो कि इंडिया की पहली शौकिया फुटबाल लीग है। इसी की ख़ुशी मनाते हुए अधुना ने फोटो पोस्ट की थी जिसे फरहान अख्तर ने भी देखा। उन्होंने इस फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा,“Nice jerseys OD, you all look great but GB image bottom right is bomb hehehehe”

17 साल चली अधुना की शादी...