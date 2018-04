श्रीदेवी की अस्थियां विसर्जन के बाद अब हरिद्वार में शांति पाठ कराएंगे बोनी

श्रीदेवी की अस्थियां रामेश्वरम में विसर्जित करने के बाद अब उनके हसबैंड बोनी कपूर हरिद्वार में शांति पाठ कराएंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो श्रीदेवी की आत्मा की शांति के लिए बोनी हरिद्वार जाएंगे। बोनी पवित्र स्थान पर श्रीदेवी के लिए पूजा-अर्चना करवाना चाहते हैं। वहीं, खबर ये भी है कि श्रीदेवी के निधन के 16वें दिन उनके होमटाउन में प्रेयर मीट का भी आयोजन किया जाएगा। 54 की उम्र में हुआ था श्रीदेवी का निधन...

श्रीदेवी का 54 की उम्र में 24 फरवरी को दुबई के एक होटल में निधन हो गया था। 27 फरवरी को उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया था और 28 फरवरी को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ था।



मॉम के बगैर मनाया जाह्नवी ने बर्थडे

श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर 21 साल (6 मार्च) की हो गईं हैं। जाह्नवी की लाइफ में ये ऐसा पहला बर्थडे था जब उनकी मॉम श्रीदेवी उनके साथ नहीं थी। हालांकि, मां की खुशी को ध्यान में रखते हुए जाह्नवी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस बार उन्होंने ओल्डएज होम जाकर अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने भी के लिए एक मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया। जाह्नवी ने लिखा, 'On my birthday, the only thing I ask of all of you is that you love your parents. Cherish them and devote yourself to making them feel that love. They have made you.” If that didn’t make you choke, we don’t know what will. It pains to see such a young girl grow up without her mother – someone who has been with her always, guiding her, caring for her'.



