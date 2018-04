चाइल्ड आर्टिस्ट से बॉलीवुड हीरोइन बनी आलिया,जानें लाइफ के फैक्ट्स

आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वे भले एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट की बेटी हैं लेकिन उन्होंने जो भी हासिल किया है उनकी कड़ी मेहनत की बदौलत संभव हो सकता है।

कई बार आलिया को उनके बयानों के कारण सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होना पड़ता है। आज हम आलिया भट्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं।

जानें आलिया भट्ट के बारे में..

सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि आलिया भट्ट का जन्‍म मुंबई में हुआ था उनके पिता का नाम महेश भट्ट और मां का नाम सोनी राजदान है। उनका परिवार फिल्‍म इंडस्‍ट्री में लंबे समय से काम कर रहा है और उनकी बहन का नाम है जो कि एक मशहूर एक्ट्रेस हैं।

आलिया का जन्म 15 मार्च 1993 को मंबई में हुआ था। आलिया ने फिल्‍मी करियर की शुरूआत बाल कलाकार के तौर पर फिल्‍म 'संघर्ष' से किया था जिसमें उन्‍होंने छोटी प्रीति जिंटा का रोल अदा किया था।

मुख्‍य अभिनेत्री के तौर पर उनके करियर की शुरूआत फिल्‍म 'स्‍टूडेंट ऑफ द ईयर' से हुई थी। इन्होंने अब तक हाइवे, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, उड़ता पंजाब जैसी कई हिट फिल्में दी हैं।

आलिया भट्ट का फेवरेट कलर

आलिया भट्ट का फेवरेट कलर White यानि सफेद है। उनके मुताबिक वह अपनी स्किन टोन की वजह से ज्यादा इस रंग को पहन नहीं पाती हैं लेकिन ये उन्हें बेहद पसंद है।

इस रैबिट सांग पर एक्सरसाइज करती हैं आलिया

आलिया भट्ठ रैबिट सांग के I'm onto you, yeah you I'm not your number one गाने पर एक्सरसाइज करती है। इसके आर्टिस्ट का नाम Anne Marie है जबकि एलबम का नाम Speak Your Mind है। यह एक ब्रिटिश गाना है।

60वां फिल्म फेयर अवार्ड में आलिया

दरअसल यह अवार्ड आलिया भट्ट का पहला अवार्ड था जो कि उन्हें साल 2014-15 में ‘हाइवे’ के लिए ‘बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक’ के लिए दिया गया था। इस दौरान वे भावुक हो गई थी और इसे देखकर डाइरेक्टर की आंखों की में भी आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा था कि मै एक्टिंग के लिए ही पैदा हुई हूं और एक्टिंग ही करूंगी।