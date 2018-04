FACTS:ऐश्वर्या और कैटरीना के ठुकराने के बाद विद्या बालन को मिला था इस फिल्म में रोल

'भूल भुलैय्या' 2007 में आई एक थ्रिलर कॉमेडी मूवी है। फिल्म में अक्षय कुमार,विद्या बालन,शाइनी आहूजा,राजपाल यादव मुख्य भूमिका में थे। आज हम आपको बताते हैं फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स...

-यह फिल्म की फिल्म 'पूनम की रात' से इंस्पायर्ड थी।

-अवनि और राधा के रोल के लिए और कैटरीना कैफ के लिए ओरिजिनल चॉइस थीं। लेकिन बाद में विद्या बालन ने अवनि और अमीषा पटेल ने राधा का रोल प्ले किया।

-फिल्म में विद्या के रील लाइफ पति बने शाइनी आहूजा का नाम सिद्धार्थ था जो कि उनके रील लाइफ हसबैंड का भी नाम है। शाइनी का किरदार पहले को ऑफर किया गया था लेकन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया।

-फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन थे जिन्होंने ओरिजिनल मूवी Manichithrathazhu (1993) में सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे। उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि वह इस फिल्म का हिंदी रीमेक जरुर बनाएंगे।

-फिल्म में आदित्य श्रीवास्तव का रोल सैफ अली खान को ऑफर किया गया था लेकिन इसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था।

-फिल्म का फेमस गाना हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम पुराने गाने 'The Streets of Cairo' (Poor Little Country Maid)की धुन पर बना था।

-टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या सखूजा ने फिल्म के टाइटल ट्रैक तेरी आंखें भूल भुलैय्या में साइड डांसर थीं। बाद में वह टीवी एक्ट्रेस बन कर पॉपुलर हो गईं।