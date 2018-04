Sridevi की मौत के 10 दिन बाद अर्जुन कपूर ने शेयर की अपने दिल का बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत के 10 दिन आखिरकार उनके सौतेले बेटे ने अपनी दिल की बात शेयर की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए IM Drake की लाइन्स लिखी 'you're brave because life gives you every reason to want to give up and still, you rise, you pick yourself up and carry on'. इस पोस्ट पर उन्होंने कैप्शन दिया 'One day at a time..' उनकी इस पोस्ट पर फैन्स अर्जुन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। श्रीदेवी की मौत खबर सुन शूटिंग छोड़कर आए थे अर्जुन...

अर्जुन कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म 'नमस्ते इंग्लैंड' की शूटिंग अमृतसर में कर रहे हैं। जिस मां से वे जिंदगीभर नफरत करते रहे जैसे ही उसकी मौत की खबर मिली वे शूटिंग छोड़कर मुंबई आ गए थे। इतना ही नहीं जिन बहनों यानी जाह्वनी और खुशी को कभी अपनी बहन नहीं माना उन्हें भाई के नाते पूरा सपोर्ट किया। श्रीदेवी की अंतिम यात्रा में पूरी समय वे श्रीदेवी की डेड बॉडी के सिरहाने खड़े रहे। उनकी अर्थी को कांधा तक दिया था।

ऐसे थे रिश्ते

खबरों की मानें तो जब बोनी कपूर ने पहली वाइफ मोना को छोड़कर श्रीदेवी से शादी की तो सबसे ज्यादा अर्जुन कपूर ही भड़के थे। उन्होंने ये कहा था कि जाह्नवी और खुशी उनकी बहनें नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका खुशी और जाह्नवी से कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग ज्यादा नहीं मिलते और ना ही साथ में समय बिताते हैं। यह रिश्ता मायने नहीं रखता। इतना ही नहीं वे श्रीदेवी को भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने श्रीदेवी के लिए कहा था कि वे सिर्फ उनके पिता यानी बोनी कपूर की वाइफ हैं। बता दें कि अर्जुन बोनी की पहली पत्नी मोना कपूर के बेटे हैं। अर्जुन की एक बहन अंशुला भी हैं। जून 1996 में बोनी ने श्रीदेवी से दूसरी शादी कर ली थी। इस बात ने अर्जुन कपूर की मां मोना को काफी दुख पहुंचाया। श्रीदेवी से शादी के बाद बोनी कपूर मोना से दूर हो गए थे।

