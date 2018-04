क्या प्रेग्नेंट हैं अनुष्का?, सोशल मीडिया पर क्यों शुरू हुई इस विषय पर बहस?

मुंबई. और की शादी(11 दिसंबर 2017) को 3 महीने बीच चुके हैं। दोनों इन दिनों अपने-अपने प्रोजेक्ट में बिजी होने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर ये खबर तेजी से वायरल हो रही है कि अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट हैं!, दरअसल हाल ही में कुछ अननॉन यूजर्स के ट्वीट सामने आए हैं जिसमें वे विराट को यह पूछ रहे हैं कि क्या भाभी प्रेग्नेंट हैं? इस वजह से सामने आए यूजर्स के ऐसे ट्वीट्स...

- हाल ही में ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, "There’s a lot that’s happening right now. Fill you guys in real soon!"। इसी से बाद उनकी पत्नी अनुष्का की प्रेग्नेंसी के कयास लगाए जा रहे हैं।

- विराट के इस ट्वीट के बाद बैक टू बैक यूजर्स रिट्वीट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "हैलो विराट में आपका बिग फैन हूं क्या सीक्रेट है अनुष्का जी प्रेग्नेंट हैं क्या??" तो दूसरे ने कहा- "कहीं छोटे विराट की तो तैयारियां नहीं चल रहीं।"

- यही नहीं एक यूजर ने लिखा- "क्या छोटी अनुष्का यानी प्रेसेस कोहली आने वाली हैं।" इस तरह से कई यूजर्स ने विराट के ट्वीट पर कमेंट किए। हालांकि विराट ने किसी भी यूजर को कोई जवाब नहीं दिया है।

आगे की स्लाइड्स में पढ़ें विराट कोहली के ट्वीट पर आए यूजर्स के कमेंट्स...