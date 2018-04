अनुष्का बनी भूतनी, विराट कोहली बोले- पहले नहीं देखा ऐसा अवतार...

मुंबई. की हॉरर थ्रिलर 'परी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 1.34 मिनिट के ट्रेलर में वे डबल रोल में दिख रही हैं। इसमें जहां एक तरफ उनका सीधा साधा लुक दिख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वे एक भूतनी के कैरेक्टर में हैं। नो डाउट फिल्म का ट्रेलर सस्पेंस के साथ खौफनाक भी है। विराट ने ट्वीट कर की तारीफ...

- अनुष्का की फिल्म का ट्रेलर आते ही ने ट्विटर पर इसे पोस्ट किया है।

- साथ ही उन्होंने लिखा, "मैं इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूं, पहले ऐसा(भूत) अवतार कभी नहीं देखा है।"

Can’t wait to watch my one and only in an avatar never seen before and I’m blown away already ❤. Can’t wait 😃❤ @anushkasharma @officialcsfilms #PariTrailerhttps://t.co/6zbPAbzlFD