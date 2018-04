75 साल के बिग बी का दिल है की मानता नहीं, Valentine's Day डाल दी ये फोटो

मुंबई. 14 फरवरी वेलेंटाइन डे के दिन सभी सेलेब्स सेलिब्रेशन के मूड में है अब इसी फेहरिस्ट में 75 साल के का नाम भी जुड़ गया है। इसी दिन उन्होंने पत्नी के साथ एक रोमांटिक फोटो पोस्ट की है जिसमें वे कार में बैठकर उनके बाल सवांरते नजर आ रहे हैं। इसी ट्वीट का कैप्शन उन्होंने, "T 2614 - Memories are made of gentle moments such as this" दिया है। शादी को हो गए 44 साल...

- अमिताभ और जया की शादी 3 जून 1973 को हुई थी। यानी की दोनों की शादी को 44 साल पूरे हो चुके हैं।

- शादी के बाद एक रिसेप्शन बिग बी के ससुराल भोपाल में हुआ था। भोपाल में ये रिसेप्शन बड़े तालाब के किनारे स्थित इंपीरियल सैबर नाम के एक बहुत ही पुराने होटल में हुआ था।

- एमपी के तत्कालीन राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा और कांग्रेस के दिग्गज नेता से लेकर कई दिग्गज हस्तियां इस पार्टी में पहुंचीं थी।

भोपाल में हुई थी जया की स्कूलिंग

- जया भादुड़ी का जन्म भले ही जबलपुर में हुआ हो, लेकिन बचपन भोपाल में बीता है, जबकि स्कूलिंग भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में हुई है।

- उनके पिता तरुण भादुड़ी भोपाल के जाने-माने पत्रकार थे। मां इंदिरा भादुड़ी आज भी भोपाल में ही रहती हैं।

