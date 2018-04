Sridevi डेथ : एक बार फिर इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन, कह दी ये बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी नहीं रही। उनके अंतिम दर्शन करने बॉलीवुड सेलेब्स के अलावा बड़ी संख्या में उनके फैन्स पहुंच रहे हैं। श्रीदेवी की डेड बॉडी मंगलवार रात मुंबई पहुंची। रात को ही सहित कई सेलेब्स उनके घर ग्रीन एकर्स उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। अमिताभ बच्चन श्रीदेवी के निधन पर बेहद दुखी है। उन्होंने श्रीदेवी की डेड बॉडी के मुंबई पहुंचे पर अपनी भावनाएं ट्विटर के जरिए शेयर की थी। वे एक बार फिर इमोशनल हुए और उन्होंने लिखा, 'Get back .. get back .. just get back .. to love'. इसके पहले भी उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा था, 'Get back to love .. it is the only sustainable !!'. श्रीदेवी की मौत खबर आने से पहले बिग बी ने कर दिया था ट्वीट...

आपको बता दें कि अमिताभ ने श्रीदेवी की मौत की खबर आने से पहले ही ट्वीट किया था, जिसे पढ़कर लगता है कि उन्हें ये आभास पहले ही हो गया था। उन्होंने रात को करीब 1.15 बजे ट्वीट किया, 'न जानें क्यूं, एक अजीब सी घबराहट हो रही है।' अमिताभ ने इस ट्वीट में और कुछ तो नहीं कहा था लेकिन उनका ये ट्वीट कहीं न कहीं श्रीदेवी की डेथ की तरफ इशारा कर रहा था। कुछ ही घंटे बाद फिल्मफेयर ने 3 बजे के करीब श्रीदेवी को दिल का दौरा पड़ने से डेथ की न्यूज अनाउंस कर दी थी। हालांकि, उनकी मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई थी। बता दें, श्रीदेवी पति बोनी और बेटी खुशी के साथ सोमन कपूर के कजिन की शादी में शरीक होने दुबई गई थीं। लेकिन बड़ी बेटी जाह्नवी अपनी फिल्म के शूटिंग के शेड्यूल के चक्कर में दुबई नहीं जा पाईं थी।



साथ किया था फिल्मों में काम

श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन ने कई फिल्में साथ में की हैं। इनमें इंकलाब, खुदा गवाह और आखिरी रास्ता जैसी फिल्में शामिल हैं। आखिरी बार अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी फिल्म 'इंग्लिश विंग्लिश' में साथ नजर आए थे। श्रीदेवी के निधन की खबर पर बिग बी ने अपने सारे शेड्यूल भी कैंसिल कर दिए थे।

