76 की उम्र में काम मांग रहे अमिताभ बच्चन, ट्विटर पर शेयर किया बायोडाटा

मुंबई. अबतक 200 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके 76साल की उम्र में काम मांग रहे हैं। जी हां 49 सालों से बॉलीवुड में एक्टिव बिग बी ने हाल ही में खुद ट्विटर इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने शनिवार रात को ट्वीट कर अपना बायोडाटा शेयर किया है। वायरल हुआ बिग बी का ये ट्वीट...

- बिग बी का ये जॉब एप्लिकेशन वाला ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

- उन्होंने अपनी पोस्ट में एक अंग्रेजी अखबार के आर्टिकल की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, "अमिताभ बच्चन, जन्म 11.10.1942, स्थान- इलाहाबाद, उम्र- 76, 49 साल में 200 फिल्मों में काम करने का अनुभव, भाषा- हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली, हाइट: 6'2, उपलब्ध हूं। आपको कभी हाइट से जुड़ी समस्या नहीं होगी।"

- अमिताभ ने अपने जॉब एप्लिकेशन ये सब बातें लिखकर इसे काफी दिलचस्प बना दिया है।

दीपिका-कैटरीना के लिए किया मैसेज

- दरअसल एक अंग्रेजी अखबार में ऐसा कहा गया कि दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ की हाइट और से काफी बड़ी है।

- इसी वजह से बिग बी ने दीपिका-कैटरीना के साथ काम की इच्छा जाहिर करते हुए लिखा कि उनके साथ दीपिका-कैट को हाइट से जुड़ी समस्या का सामना नहीं करना होगा।

- दीपिका-शाहिद हाल ही में फिल्म 'पद्मावत' में साथ नजर आए। जबकि, कैटरीना-आमिर की जोड़ी आगामी फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' में जमेगी। इसमें अमिताभ और फातिमा सना शेख भी लीड रोल में होंगे।

- बता दें, 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' के अलावा बिग बी फिल्म '102 नॉट आउट' के प्रमोशन में बिजी हैं, जिसका टीजर भी रिलीज हो चुका है।

T 2617 - Job Application :

Name : Amitabh Bachchan

DOB : 11.10.1942, Allahabad

Age : 76 yrs

Credentials : worked in films for 49 years , IN APPROX 200 FILMS

Speaks ; Hindi, English, Punjabi, Bengali