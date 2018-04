'ब्रह्मास्त्र' के सेट पर आलिया ने मनाया बर्थडे, मॉम-डैड ने यूं किया बेटी को विश

आलिया भट्ट 25 साल (15 मार्च) की हो गई हैं। इन दिनों वे बुल्गारिया में अपनी अपकमिंग फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग में बिजी हैं। आलिया के बर्थडे पर 'ब्रह्मास्त्र' की टीम ने उन्हें उनके बर्थडे पर सरप्राइज पार्टी दी। धर्मा मूवीज ने अपने इंस्टाग्राम पर अकाउंट पर आलिया की केक के साथ एक फोटो शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए उसपर कैप्शन लिखा है, Make a wish✨@aliaabhatt #HappyBirthdayAliaBhatt #bulgaria #onset #setlife #birthday #birthdayselfies #wish #cake #celebrations. मॉम-डैड ने आलिया को यूं किया विश...

आलिया के पिता महेश भट्ट ने आलिया के साथ अपनी फोटो शेयर कर कैप्शन लिखा, 'Such a BIG miracle in such a LITTLE girl! Happy Birthday Alia'. वहीं, मां सोनी राजदान ने अपने इंस्टाग्राम पर आलिया की बचपन की कुछ फोटो शेयर की और उनके लिए एक लंबा मैसेज लिखा। वहीं, उनकी बहन शाहिन ने आलिया को विश करते हुए लिखा, '25 years ago today, I was just moseying along, minding my own business, when my life changed forever.Alia, Aloo, Bob - My friend, my companion, my personal defence lawyer, my most tireless cheerleader, my paranoid caretaker, witness to all my highs and lows, partner in random midnight hysterics and co-cat parent - I’m so lucky to have you as my sister and I’m so proud of the kind and nurturing soul you have grown to be. Thank you for being you.Happy Birthday my beautiful girl.P.S. I love you so much it hurts'.



