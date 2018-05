ये है मुमताज की ग्लैमरस बेटी, हॉलिडे एन्जॉय करते बिकिनी में शेयर की फोटो

गुजने जमाने की एक्ट्रेस मुमताज की छोटी बेटी तान्या वाधवानी बेहद ग्लैमरस है। इन दिनों तान्या मालदीव में हॉलिडे एन्जॉय कर रही हैं। हॉलिडे एन्जॉय करते उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की है। कुछ फोटोज में वे बिकिनी में नजर आ रही है। बिकिनी में फोटो शेयर करते हुए तान्या ने लिखा, '#maldives #swimwear #bikini #beaches #resortwear #fashion #forloveandlemons #summer #heavenonearth #heaven'. उन्होंने एक रेड बिकिनी में एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'Hello #maldives ! Heaven ! Feeling healthy thanks to my trainer who I can’t have a week without she is my rockstar !'. 2015 में की थी ब्वॉयफ्रेंड से शादी...



तान्या ने 2015 में ब्वॉयफ्रेंड मारको से लंदन में शादी की थी। दोनों का एक बेटा भी है। तान्या सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहती है। तान्या की बड़ी बहन नताशा है, जो एक्टर की वाइफ है। तान्या की मॉम मुमताज लंदन में ही रहती है। मुमताज ने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है।



